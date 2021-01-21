雲林縣政府20日開會決議公務人員盡量避免到桃園市出差，也呼籲學校畢業旅行以台中以南為宜，雲林縣斗六市鎮南國小21、22日北上畢業旅行，原本21日晚上安排在桃園晚餐與住宿，緊急更換至苗栗頭份，確保師生安全。

鎮南國小6年級共5班128人，21日展開為期2天的畢業旅行，師生分乘5輛遊覽車，第1天到忠烈祠、台北故宮博物院、淡水老街、八里左岸等景點，晚上安排在桃園市住宿用餐，校方得知雲林縣政府宣布盡量避免到桃園，決定改至苗栗頭份住宿用餐。

鎮南國小校長梁博雍表示，已請畢業旅行帶隊學務主任丁忠献在車上向學生宣布更改住宿用餐地點，並叮嚀學生現在疫情吃緊，一定要記得戴口罩、勤洗手，這樣才能快樂出門、平安回家，學生們都很配合。

梁博雍說，此次畢業旅行行程在去年就安排好了，沒想到部立桃園醫院突然暴發院內群聚感染，校方為了師生安全，決定不到桃園市住宿晚餐，第1時間也通知學生家長，讓請家長們放心，此次旅行一定會加強防疫。

雲林縣長張麗善指出，得知鎮南國小安排到桃園市住宿晚餐，馬上請縣教育處進行協調，校方也全方配合更換地點，畢竟現在疫情緊繃，孩子抵抗力較弱，能避免到桃園市就盡量避免。

(中時 )