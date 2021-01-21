男子20日攀登虎山不慎扭傷腳踝向消防局求援。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

男子20日攀登虎山不慎扭傷腳踝向消防局求援。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉虎山20日下午傳出山域事故，1名男性登山客於登山途中，不慎扭傷腳踝，緊急向消防局求援，搜救人員歷經偏僻險峻地形，花費近1小時終於接觸到患者，協助他下山返回登山口，但男子表示拒絕送醫，消防局呼籲民眾前往山區應注意路況，並建議自行攜帶醫療用品，以備不時之需。

男子20日前往苗栗縣泰安鄉攀登虎山，途中不慎扭傷腳踝向消防局求援，第五救災救護大隊泰安分隊指出，昨日下午1時4分受理中心派遣，即出動救災救護車2輛、警消人員5名、義消3名，下午1時34分自虎山登山口入山搜救。

泰安消防分隊表示，救援途中路途偏僻險峻，增加救援難度，下午2時22分，搜救人員回報接觸登山者，確認傷患左腳踝扭傷，先將傷患腳踝以軟式護木固定後，協助他下山並返回登山口，但患者表示拒絕送醫，分隊人車即返隊待命。

泰安分隊提醒民眾，前往山區應注意路況，並建議民眾上山攜帶醫療用品，降低登山風險。

(中時 )