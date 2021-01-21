苗栗縣泰安鄉虎山20日下午傳出山域事故，1名男性登山客於登山途中，不慎扭傷腳踝，緊急向消防局求援，搜救人員歷經偏僻險峻地形，花費近1小時終於接觸到患者，協助他下山返回登山口，但男子表示拒絕送醫，消防局呼籲民眾前往山區應注意路況，並建議自行攜帶醫療用品，以備不時之需。
男子20日前往苗栗縣泰安鄉攀登虎山，途中不慎扭傷腳踝向消防局求援，第五救災救護大隊泰安分隊指出，昨日下午1時4分受理中心派遣，即出動救災救護車2輛、警消人員5名、義消3名，下午1時34分自虎山登山口入山搜救。
泰安消防分隊表示，救援途中路途偏僻險峻，增加救援難度，下午2時22分，搜救人員回報接觸登山者，確認傷患左腳踝扭傷，先將傷患腳踝以軟式護木固定後，協助他下山並返回登山口，但患者表示拒絕送醫，分隊人車即返隊待命。
泰安分隊提醒民眾，前往山區應注意路況，並建議民眾上山攜帶醫療用品，降低登山風險。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。