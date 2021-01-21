淡水區文化國小校地占地約1千坪，因雜草叢生屢遭民眾投訴，校長蘇穎群找來山羊夫妻幫忙，羊咩咩不僅成為生命教材，也成功清除校內雜草，山羊媽媽懷孕中，預計寒假時生產，許多同學20日結業式時都表示不想放寒假，自願到學校陪產，令蘇穎群哭笑不得。
淡水區文化國小校長蘇穎群表示，校園飼養兩隻年齡1歲半黑色山羊，公的叫可可豆，母的叫巧克力，孩童們看到可可豆、巧克力都會說「牠們好可愛唷！」、「我想要抱抱牠！」。
蘇穎群說，山羊夫妻之前「有喜了」，學校大小朋友都感到很開心，學校也特別宣導，要對懷孕的「巧克力」溫柔點，不可以隨意揉捏巧克力的腹部，全校師生都對新生命的誕生感到期待。
蘇穎群補充，昨日是國中小結業式，很多小朋友特別到山羊夫妻前面說「掰掰」，更有小朋友對即將出生的小羊兒充滿期待，對著校長蘇穎群拜託說，「能不能不放寒假？讓我陪羊媽媽一起生產」，童言童語讓蘇穎群和老師們哭笑不得，只能向孩子們說「交給老師生產吧！」。
(中時 )
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