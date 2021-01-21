中國童裝服飾業者淘帝-KY（2929）去年爆發財報作假疑雲，董事相繼辭去，原訂21日舉行股東臨時會全面改選董事，預計選出包含二董、三獨董共五名董事，唯一開始沒主席，加上五董、獨董候選人均未出席，主管機關要求淘帝-KY出面作說明。

淘帝-KY發言人陳建瑋強調，對於檢調調查都配合，目前公司營運一切正常；唯股臨會一開始沒主席，小股東怒火中燒，直指股價剩不到當年高點的十分之一，情何以堪。

淘帝-KY財報造假疑雲，近日遭台北市地檢署調查約談，淘帝-KY雖然一度重訊說明，尚不瞭解約談內容，但關於該公司購買「掛鉤型證券理財-興銀基金興銀中短債C」理財商品一事，已於2020年12月10日公告該投資理財商品相關事宜，未曾隱匿實情，但從連續三日股價跌停顯示投資人疑慮更加深，21日再拉跌停11.6元，較之最高點百元跌落谷底。

淘帝-KY在去年第一季起即以疫情受創進入虧損期，第二季更是大幅虧損，季增七倍之多，之後變更會計師，由原本的勤業眾信聯合會計師事務所、舊任簽證會計師江明南及黃毅民，變更為德昌聯合會計師事務所，緊接著包括林鴻昌、張志朋、李宗儒及王冠華等四位董事相繼辭任，直至連德昌聯合會計師事務所都拒簽，而爆出一連串財報作假疑雲，近日更遭台北市地檢署調查約談。

由於淘帝-KY包含董事長在內的港籍、陸籍高層都因疫情無法來台，在透過委託書前提下，股東臨時會出席率仍達60.83％，但要全面改選的股臨會上，董事候選人都未出席，實屬罕見。

到於候選人名單包括董事長周訓財、財茂國際公司貿易主管連之騏等，以及淡江大學財金系副教授吳金山、江西服裝學院副校長陳東生、中華產業經濟發展協會理事長賴調燦三名獨立董事。

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