求職真的要小心再小心！金門1位女子應徵手工藝，結果碰到詐騙集團，不但沒找到工作，提款卡被提領一空，還成為司法調查的詐欺人頭戶，搞得自己烏煙瘴氣，心情壞透了！

警方調查，家住金沙地區A女日前在臉書求職網站看到手工藝徵人廣告，即留言想了解一下工作細節，對方要求加入LINE通訊軟體詳談，以及提供個人金融卡確認薪資轉帳用。不料A女將名下土地銀行及郵局金融卡透過超商店到店寄出後，發現內存新台幣7萬5000多元馬上被提領一空。

禍不單行的是A女不僅損失所有積蓄，詐騙集團更食髓知味，利用A女金融帳號向居住花蓮的李姓民眾，以假冒親友名義詐得新台幣2萬5000元。

結果，事後A女不僅損失多年積蓄、名下所有帳戶都被凍結，還要接受司法調查，真的讓她欲哭無淚。

金湖分局長何明祥提醒，金融機構的存摺及金融卡屬個人重要物品，依一般社會經驗，可能幫助不法犯罪集團隱匿詐欺所得，不應輕易提供他人。民眾如有求職需求，也應循正常合法管道，切勿透過網路不明廣告與業者聯繫，以免得不償失。

(中時 )