近日，一位大陸男性前往整形醫院求診，希望能夠透過隆鼻，讓自己能夠神似男星賈乃亮，結果術後竟成「蒜頭鼻」，更表示「沒整之前鼻子還比較好看」，手術後傷口還一直發炎疼痛，還強調自己「靠臉吃飯」，現在不敢出家門，氣得向醫院求償。

男整形變成蒜頭鼻，整形專家:自體肋軟骨最好。(戴志揚翻攝)

男整形變成蒜頭鼻，整形專家邱浚彥:自體肋軟骨最好。(戴志揚翻攝)

在台灣，「靠臉吃飯」的還有網紅直播主，連鎖醫美機構法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，近年因整鼻失敗上門求助的網美越來越多，很多人明知坊間醫美診所削價競爭可能產生問題，隆鼻技術水準堪憂，但又很難抵擋低價的誘惑，而接受隆鼻效果差且副作用多的鼻模，雖然這類鼻模植入快、手術時間短，卻因山根鼻頭一體成形，失去了鼻子各部位微調的彈性空間，且最讓人詬病的缺點就是穿出風險，即使利用軟骨墊在鼻頭，仍不免有穿出之虞。此外，有些人會對人工鼻模產生排斥，植入後引發感染，紅腫流膿甚至鈣化，導致鼻頭攣縮，等到發生鼻形不自然、鼻部凹陷、鼻背歪斜晃動等慘劇時才後悔莫及。

「隆鼻最理想的材質首推自體肋軟骨！」邱浚彥說，自體肋軟骨硬度佳，可按照愛美人士的需求，刻出鼻背、鼻小柱等理想形狀後再植入鼻腔中，達到精細修飾的效果，輕鬆塑造出個人專屬的自然美形鼻，而且完全不必擔心排斥的問題，是術後滿意度相當高的隆鼻方式。

除了用於初次及重修隆鼻效果佳，自體肋軟骨也適用於隆鼻術後感染。一般使用人工鼻模隆鼻後感染約有一大半服用抗生素也沒效，會反覆腫脹甚至膿液破出鼻部表皮，留下永久疤痕。以前必須先取出舊鼻模，再等上六個月復原後，才能再次植入新的人工鼻模。若改以自體肋軟骨重修，不必等上六個月，舊鼻模取出後當下就能接著進行，術後服用抗生素，避免菸酒及熬夜，就能消除感染狀況，安全性高，鼻子能整得自然漂亮。

隆鼻重修是相當複雜的手術，執刀醫師需依照經驗去處理不同的狀況，已做過隆鼻手術，覺得鼻型不自然，希望重修的患者，邱醫師則建議須等術後腫脹期過，才能確實評估狀況，並做好重修的規劃。

邱浚彥特別提醒，若擔心隆鼻失敗，除了術前諮詢與了解風險很重要外，術後應照護好傷口，並保持作息正常，也應戒掉菸酒，避免傷口感染，否則會拉長恢復期，為了避免隆鼻失敗，後續應按照醫囑，按時回診，有狀況應盡速讓原手術醫師了解並評估治療。

(中時新聞網)