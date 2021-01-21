台灣學生的美感觀念如何？金車文教基金會今天公布調查指出，64.4％青少年自認自己的美感超過80分以上，尤其年紀愈小自評分數愈高；至於影響參與美感活動的原因，59.8％認為是「沒時間」、35.8％指「費用太高」、30.1％則說是「活動太遠」。

金車文教基金會去年12月1日至20日進行「2020青少年美感生活」調查，完成對台灣國小國中、高中及大學共計8555份問卷，其中網路問卷6107份、紙本問卷2748份，在信心水準97％下，有正負3％的抽樣誤差。

調查顯示，台灣青少年普遍認為自己具有美感，尤其年紀愈小自評分數愈高，國小80.7％、國中65.6％、高中52.1％、大學41.9％，整體來說，64.4％青少年自認自己的美感超過80分。

而隨著網路社群興起，新世代對於美的定義，朝向以個人風格為主體，青少年主要透過個人穿著(50.8％)來展現自我品味。在追求美感生活時，近七成青少年認為最應該要重視生活體驗(68.1％)，接著是培養內在氣質(46.1％)和樹立個人風格(36.1％)。

在眾多五感體驗中，42.3％青少年最喜歡的美感生活方式是美食品嚐，39.6％最常接觸的美感體驗也同為美食品嚐，這表示新世代正逐漸打破美感體驗的高牆，開始能在生活中感受美的事物。

金車文教基金會曾清芸總幹事表示，美感是面對生活環境的態度和感知能力，要先讓孩子有感才能培養出所謂的美感，基礎知識固然重要，但只仰賴書本學習很難讓孩子與生活產生連結。

台灣服務學習學會秘書長蔡昕璋則說，許多人認為看不懂、聽不懂的精緻藝術才能稱為藝術，想接觸到藝術勢必得花費時間和昂貴金錢，因此造成除非學校或考試要求，否則就不主動參與的狀況。而事實上，流行、民俗及傳統也都是藝術，美感其實在生活中就可以體驗。

台師大體育系學生余如茜說，平時主要透過參與藝術活動吸收美感資訊，如有不清楚的地方，就會仰賴網路去補足相關知識。台師大公民教育與領導學系學生黃書修表示，台灣的城市建築雖然不如國外講求均衡一致，但缺陷不代表不美，正是這樣有點瑕疵的市容，才更凸顯出台灣城市的溫度和活力。

(中時 )