110學年度學科能力測驗22日至23日登場，21日下午2點至4點開放考生看考場，為了配合防疫消毒措施，僅身障生可以進入應試教室，一般考生只能在應試教室外查看，且發燒者不得看考場。今年有幾位「3類」考生必須安排到隔離試場，不過大考中心表示不方便公布詳細人數及隔離試場地點。

部立桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染，中央流行疫情指揮中心19日宣布防疫事宜，大學入學考試中心則表示，110學年度學科能力測驗照常舉行，請考生務必遵守各項防疫規範；若是指揮中心公告的「居家檢疫」、「居家隔離」或「居家檢疫／居家隔離後7天自主健康管理」等3類對象，必須立即與大考中心聯絡，將安排考生另外前往特定分區隔離試場。大考中心提醒，考生切勿私自參加考試，否則經查證屬實後，將依傳染病防治規定處置，並取消考試資格。

大考中心副主任黃璀娟受訪表示，目前跟指揮中心勾稽結果，確實有幾名屬於需安排到隔離試場的考生，但為讓考生安心應試，考前不方便公布詳細數字，以及這些考生安排到何處應考。

黃璀娟表示，北中南東離島合計有8個特定分區，設有隔離試場，由於每天指揮中心都會更新確診資訊，符合需居家檢疫等3類考生，試務單位都會主動跟考生聯繫，只要身體健康狀況OK，都會盡力安排應試。她強調隔離試場的安排，是為維護考生和試務人員的健康安全，並配合指揮中心的措施辦理。

身障生部分，台大身障生考場今年有168名考生應試，比去年多了9人，台大註冊組主任李宏森說明，包括42名自閉症、31名學習障礙、27名憂鬱症、15名視覺障礙、7名肢體障礙、6名腦性麻痺、6名焦慮症、5名情緒行為、4名身體病弱、3名糖尿病、3名社交恐懼、2名猝睡症、2名亞斯伯格症、2名多重障礙、1名聽障及1名妥瑞氏，另有11名其他障別。

21日下午在爸爸陪伴下，來台大看考場的台北市百齡高中李姓腦性麻痺學生受訪時大方表示，平常常常傾聽同學們的心事，並獲得肯定，她希望能考上社工系，未來當社工幫助別人。

李宏森說明，身障生試場特別開放考生入內，主要是若有需要調整，試場工作人員可以當場協助。今年台大身障生試場有7名視覺障礙考生在同一間，特別請淡江大學視障資源中心協助準備應試設施。因應考生不同需求，提供放大鏡、口袋型擴視機、耳機、白手杖、語音播放器等輔具；另一間7人考場，提供視障生盲用算盤、盲用鍵盤及盲用電腦。

(旺報 )