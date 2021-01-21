台股今天再創新高，元大金(2885)旗下元大證券發行的「元大台股領航N」(020020)牛氣沖天，由占權重較大的台積電(2330)、聯發科(2454)、台達電(2308)、鴻海(2317)等領航股連番大漲的帶動，020020漲勢持續不斷，從去年11月2日掛牌以來，今天收盤漲幅達到33.8％，打敗大盤的28.7％。

「元大台股領航N」連結由台灣指數公司編製的「特選台股領航報酬指數」(IR0136)。指數從台股核心產業中，選取各產業市值中最大的1到2支股票，精選出15檔龍頭股做為成分股，且指數公司每年4月會進行定期審查。「元大台股領航N」指標價值，與「特選台股領航報酬指數」完全連動，如果投資人看好指數成分股，買「元大台股領航N」就如同買進這15檔產業龍頭股的表現。

「元大台股領航N」權重前三大成分股依序為聯發科、台積電及台達電，從ETF上市至今，分別上漲38％、56％及57％，權重第7的鴻海，漲幅也達到51％，使得「元大台股領航N」呈現大漲姿態。

15檔龍頭股也不是全部上漲，其中，大立光(3008)下跌7％，台灣大(3045)下跌1％，但因占權重僅2％及1％，對該檔ETF影響不大。

(時報資訊)