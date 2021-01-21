Alphabet旗下谷歌公司將面臨歐盟對其廣告做法啟動的兩項調查，而調查的重點將著眼於技術與數據。

全球最大網路搜尋引擎谷歌因在線上購物、Android智慧手機與線上廣告業務阻擋競爭對手，在過去三年間已被處以總計高達82.5億歐元（100億美元）天價罰款。

谷歌與臉書在全球網路廣告銷售市場上合計搶下逾半屏江山。兩家公司目前都已成為美國鎖定的訴訟目標，因其2018年達成的協議讓臉書的廣告客戶可以選擇在谷歌的出版合作夥伴網路中投放廣告。

根據路透社看到的歐盟執委會文件，歐盟反托拉斯監管機關已經向廣告商尋求有關谷歌廣告技術做法的相關資訊。谷歌對此回應表示，公司將與歐洲執委會合作。

歐洲執委會本月向廣告商發出長達13頁的問卷調查，詢問使用2018年為了在Google Ads進行搜尋而引進之默認設定的「谷歌多媒體廣告聯播網」所造成的影響。

歐盟執委會表示，這份問卷是針對谷歌數據使用情況所做之調查的一部分，調查內容涵蓋谷歌所有服務，包括數位廣告與廣告技術鏈。廣告商必須在周五前回覆問卷。

(時報資訊)