美股三大指數隔夜收紅，帶動亞洲台日韓內地指數上揚。恆指周四反覆，午後大跌，尾盤收窄跌幅。
周四香港恆生指數收跌34.71點或-0.12%，為29927.76點。國企股(H股)漲59.90點或-0.50%，為11889.45點。紡織製衣股、工業製品股、地產股表現最差；金屬股、半導體股、煤炭股表現最好。
中國稀土大漲74%，報0.34港元，帶動金屬股上揚。稀鎂科技漲29%，報0.112港元；星宇控股漲6%。
科技指數修正跌0.21%。阿里昨日因馬雲現身大漲，周四跌2%；中芯跌5.0%；小米跌3.1%；京東跌逾2%。重要內地熱門科技大咖個股集體收黑。
騰訊一度大漲3%，收漲0.44%。此前數據顯示，截至1月20日，南下資金連19個交易日淨買騰訊總計685億港元；連22個交易日淨買中芯國際142億港元；連16個交易日淨買中國移動410億港元；另外近一個月來也淨買入中海油、小米等，皆為中美新聞事件焦點股。
市場分析，今年至今日以來，南下資金湧入港股約2100億港元，騰訊居首，除上述企業，還包括美團、港交所等。
(時報資訊)
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