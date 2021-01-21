反應先前國際廢鋼原料價格急漲，加上目前營建業續旺；繼東和鋼鐵(2006)續漲H型鋼價後，中鋼(2002)集團中龍鋼鐵開出最新盤價也延續漲勢，2月H型鋼每噸再漲1500元。

先前國際廢鋼價格急漲，每噸累計漲逾130美元，加上目前台灣不動產市場需求熱絡；東和鋼鐵繼1月上半月調漲H型鋼產品價格，每公噸漲2,300元，19日又調漲下半月產品價格，依提貨量每公噸調漲600～1,200元，漲幅約2.5%～4.9%；累計每公噸上漲2,900～3,500元。

另一家H型鋼大廠中龍鋼鐵也持續調漲售價，今日開出2月盤價延續漲勢，基價每噸上漲1500元。

中鋼百分百子公司中龍鋼鐵1月H型鋼基價每公噸調高2300元，主因是東和鋼鐵在去年12月前後3度調漲H型鋼基價，累計漲幅2100元，中龍只調漲1次900元，在進口廢鋼持續飆漲下，中龍1月漲幅擴大，今日開出2月鋼品盤價也持續漲價。

今年在台商回台建廠以及營建業不看淡，H型鋼需求持續暢旺，業者第一季以來持續漲價，有望支撐本季營收及獲利表現。

(時報資訊)