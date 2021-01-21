台灣期交所業取得美國商品期貨交易委員會(CFTC)核發臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數期貨(臺灣生技期貨)交易許可(Commission certification)，即日起美國人得直接交易該指數期貨契約。

生技醫療為我國重點發展產業，類股成交值次於電子類股及金融保險類股。臺灣生技指數涵蓋上市、櫃生技類股中具市值代表性股票，可表彰臺灣生技醫療股票績效，並設有成分股權重上限，可避免因單一股票權重過高而使指數無法反映整體產業發展趨勢問題。

期交所於去(109)年6月8日推出臺灣生技期貨，契約乘數每點新臺幣50元，依1月20日指數收盤水準3,871.82點，契約規模約新臺幣20萬元，交易門檻相對低，可作為國人交易新選擇及產業風險管理工具。本次取得CFTC核發交易許可，可望進一步吸引更多外資參與交易，提升市場流動性與國際知名度。

(時報資訊)