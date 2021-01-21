工業電腦產業2021年營運復甦態勢愈趨明朗，激勵產業龍頭研華(2395)近日股價走揚。不過，投顧法人指出，半導體產業鏈供需吃緊造成的缺料風險，成為研華上半年營運潛在逆風，認為近期股價已反映復甦利多，雖調升目標價至367元，但調降評等至「持有」。

研華股價19日觸及396元、收盤價393元，雙創上市新高紀錄，近日走勢高檔拉回，今（21）日開低後一度挫跌4.81％至354元，隨後又翻紅上漲2.14％至382元，波動幅度明顯擴大。終場下跌1.07％、收於370元。

投顧法人指出，研華2020年第四季合併營收127.65億元，季減2.18％、年減6.61％，表現符合預期。預估毛利率將略降至38.9％，位於公司財測38～40％區間中段，稅後淨利估年減1.3％、每股盈餘仍可達2元以上。

展望今年，投顧法人認為研華在北美、歐洲市場的需求復甦趨勢明確，可望帶動營運重返成長軌道。惟根據供應鏈調查顯示，由於半導體晶圓供給吃緊、衝擊IC出貨，疫情亦使相關供應鏈工人提早返鄉增加農曆年後復工的不確定性，可能衝擊零組件供應。

投顧法人認為，相較於一般消費性電子產品，工業電腦產品訂單的少量多樣、備品要求期間較長特性，使供應商缺乏優先出貨給工業電腦業者的誘因。包括IC、電源供應器及其他周邊零件，可能影響研華上半年出貨進度，成為影響成長的潛在營運逆風。

基於潛在缺料風險，投顧法人將研華上半年營收及獲利預期分別下修4％及12％，預期營收將小增3％。並將全年營收及獲利預期則分別下修2.5％及7.6％，但認為仍可較去年成長達雙位數百分比，且獲利成長動能將略優於營收。

整體而言，投顧法人認為今年工業點腦需求復甦趨勢明確，將研華目標價自340元調升至367元。惟考量上半年缺料風險浮現，加上近期股價表現強勁，認為已反映產業需求復甦利多，將研華評等自「增加持股」降至「持有」。

(時報資訊)