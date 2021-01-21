翁姓律師替涉貪離職員警辯護，在偵查庭中趁檢察官不注意，偷偷將關鍵證據放進口袋，所幸檢察官清點及時發現，讓翁男犯行當場曝光。台北地院審理時，翁男辯稱沒有隱匿犯意，但合議庭不採信，依隱匿公務員職務上掌管物品罪判他6月徒刑，得易科罰金54萬元。

判決指出，翁男受涉貪警委任為辯護，2013年7月2日在台北地檢署偵查庭上，利用檢察官當庭勘驗扣押物的機會，將扣押皮包中的2張匯款書取出，趁檢察官不注意時塞進褲子右側口袋。檢察官後來清點時，發現匯款書不見，詢問現場人員，翁男自知無法隱瞞，才拿出來交還給檢察官。

法院審理時，翁男否認犯行，辯稱他沒有想要把證據隱匿起來不讓檢察官知道，而是要帶回去行使權利，堅稱自己沒有犯意。

法官認為，翁男身為律師，比一般人更熟悉法令規定，若需要證物行使權利，應向檢察官提出聲請，或是具狀聲請取回扣押物，卻捨此不為，足認有犯意。

法官審酌他過去還曾利用律師工作機會洩密，如今又再利用職務犯罪，毫無悔改之意，判刑6月，罕見以最高金額3000元折算一日，易科罰金54萬元。

(中時 )