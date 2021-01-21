警界生涯屢破多起社會矚目大案的台南市資深刑警黃文夏，今年起退居內勤，20日破獲市區今年首件色情案件，在府前路2段破獲半套色情按摩店，逮獲吳姓負責人在內的4人（含1對色情交易男女）。

黃文夏從警36年，專精刑事領域，長期任職偵查隊長，他在1998年逮獲槍殺老大謝通運的黃主旺、2000年逮獲同案罪犯謝惠仁，2004年突破319槍擊案主嫌陳義雄妻子心防，2006年台中機場逮獲槍殺嘉義2警的嫌犯王幸福，以及2014年偵破高懸7年的新美街強盜殺人雙屍命案。

辦案功力深厚的他，今年轉換跑道擔任市警2分局的行政組長，他牛刀小試，20日持搜索票指揮同仁搗破府前路2段1家半套色情按摩店，破獲台南市鬧區今年首宗色情案件。

50歲吳姓女子正與57歲劉姓男子從事性交易，當場依照社維法逮捕，警方查獲帳冊資料，每小時1000元，小姐可分得700元，店家300元。吳姓負責人與林姓女櫃台小姐則依照妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

一生辦案功績顯赫的黃文夏退居2線，掌管行政業務，他自嘲現在收刀入鞘，退出江湖，常負責買便當提送給前線出勤同仁，有如外送員。

(中時 )