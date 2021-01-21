明天將施行民事訴訟法修正後新制度，避免濫行起訴或上訴並簡化程序，司法院民事廳也舉辦座談會進行交流，民事廳並著手進行相關法規命令的修正程序，以利新修正條文施行後得以順利運作適用。

民事訴訟法部分修正條文及民事訴訟法施行法修正條文，總統在1月20日公布、22日施行生效，這次修法目的是為了民事訴訟程序進行及簡速，兼顧實體及程序利益，並合理運用司法資源，避免濫行起訴或上訴，內容涉及我國民事訴訟制度之重大變革。

為增進各法院法官及律師對修正內容之瞭解，司法院特於18日、21日，分別在高雄、臺中、台北地院舉辦「新修正民事訴訟法分區說明會」，進行關於個案濫訴防杜及程序簡化新制的研討」。

為落實本次有關訴訟程序簡化並促進審理效率之修正旨趣，民事廳已著手進行「各級法院辦理民事事件遠距訊問作業辦法」、「同一地方法院適用簡易程序審理事件事務分配辦法」等相關法規命令之修正程序。

(中時 )