中央銀行今天臨時召開記者會，公布專案檢查結果，4家銀行因違規受理糧商遠匯交易、違反實需原則，情節若重大，最重可撤銷外匯業務執照。

央行報表稽核發現，部分外商銀行在台分（子）行自108年7月起大量受理在台8家糧商公司新台幣遠期外匯交易，至109年7月累積承作金額高達110億美元，經專案檢查案關6家銀行後，查到這些糧商公司以商仲貿易為名，大量承作新台幣遠期外匯交易進行炒匯。

央行指出，案關銀行因為執行認識客戶（KYC）作業及查證客戶文件的實需性、關聯性及合理性均未確實，違反央行新台幣遠期外匯「實需原則」。

央行說明，其中2家銀行在央行專案檢查前，內部發現往來糧商公司財報或業務情況異常，主動停止與承作交易，而後積極處理結清未到期部位，央行於去年11 月間處理結案；另外4家銀行，央行近期予以核處。（編輯：潘羿菁）1100121

(中央社)