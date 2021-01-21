Goshare電動機車共享服務平台21日正式在高雄市投放700輛電動機車，初期推出高雄限定優惠，服務遍及9行政區。（袁庭堯攝）

Goshare電動機車共享服務平台21日正式進軍高雄，鎖定捷運、輕軌、觀光景點等交通熱區投放700輛全系列車款，讓民眾透過手機就能在路邊快速租借電動機車、自由移動，初期還配合信用卡推出高雄限定優惠活動。

高雄市目前計有2754輛共享電動自行車、共享電動機車及共享汽車，GoShare此次大舉進軍高雄，投入700輛換電機車，結合高市既有的紅、橘線捷運、輕軌及公車等公共運輸路網，要打造更自由移動的綠能交通網絡。

「讓共享取代持有！」市長陳其邁認為，共享交通工具更能滿足民眾日常移動需求，並逐步降低私人車輛持有率及使用率，減少停車需求，釋放更多的城市空間。

交通局表示，Goshare共享機車服務範圍包含左營、鼓山、三民、鹽埕、前金、新興、苓雅、前鎮及鳳山等9個行政區，以捷運十字路網為主，涵蓋主要交通樞紐、重點學區與熱門景點。

睿能數位服務公司表示，21日起高雄市民即可透過手機APP、在路邊停車格租還4種市售熱門電動機車。為推廣使用，初期主打「GoShare 自由試」騎乘回饋，於高雄服務範圍內騎乘可享有租用費零元起跳、特定信用卡回饋20元、打五折，及4 倍騎士挑戰獎勵。

(中時 )