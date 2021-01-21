苗栗縣警察局大湖分局21日舉辦2021年加強重要節日安全維護工作協調會，聯合警民力成立「聯合護莓隊」，將加強台3線沿線巡邏、守望，強化防竊工作。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警察局大湖分局21日舉辦2021年加強重要節日安全維護工作協調會，由分局長廖志明主持，因應春節期間有許多遊客到大湖、獅潭等地採草莓，守護治安，大湖警分局聯合警民力成立「聯合護莓隊」，將加強台3線沿線巡邏、守望，強化防竊工作。

苗栗縣警察局大湖分局今日邀請轄內各民意代表、鄉鎮機關、學校、金融機構、地方仕紳、義警、民防、守望相助隊、義交及警察志工等協勤民力參加協調會，其中針對大湖市區及酒莊周邊交通疏導管制及取締討論熱烈，分局展現維持交通順暢與防制事故的決心。

大湖警分局轄區正值草莓盛產期，許多遊客來採草莓，警方為避免草莓園遭竊，或車輛遭敲破車窗竊取財物等情事，協調會中也成立「聯合護莓隊」，警民合作不定時巡守，協助分駐（派出）所加強台3線沿線巡邏、守望，強化防竊作為。

分局長廖志明表示，重要節日安全維護工作是警察年度重點工作項目之一，為維護社會安寧秩序，創造良好的治安環境，透過警察與各種民間力量緊密的合作，期盼共同建構「平安、祥和、快樂」的和樂家園，讓民眾安心歡欣過春節。

(中時 )