一頭黃牛，頭頂還頂著一撮白毛如鑲著愛心，被視為傳說中的幸運牛。（林世明提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化、台中交界貓羅溪每天有上百牛群渡河、奔馳草原，近半年來爆紅成了中彰網美秘境。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化、台中交界貓羅溪每天有上百牛群渡河、奔馳草原，近半年來爆紅成了中彰網美秘境，照片流傳，讓人驚艷中彰也看得到非洲草原的壯麗景觀，也有形容是台版的塞北牧牛，逐水畔而居，但迎接牛年，飼主沒有申請飼養登記，相關單位已輔導減量，水牛「遷徙」壯闊生態美景，恐怕要成絕響了。

這群水畔牛群，搭配貓羅溪蜿蜒溪流，蒼茫壯闊天地，加上秋芒搖曳，讓人驚呼貓羅溪野地竟有這麼野性的美景，旅遊達人、荒野生態攝影愛好者，幾乎全都暴動了，一股腦兒追牛去，天天都有人帶著「大砲」伺候。

其中，一頭黃牛，頭頂還頂著一撮白毛如鑲著愛心，被視為傳說中的幸運牛，愛牛、敬牛者紛紛前往朝聖、巡禮，莫不希望不期而遇，帶來牛年好運道，編織了浪漫荒野篇章。

但「牛紅是非多」，由於附近堤岸道路平常砂石車頻繁往來，跨越烏溪的便橋是臨時搭建，並不堅固、寬度也不足，卻吸引大批攝手聚集，捕捉、紀錄牛群度水景觀，砂石車與攝影一族爭道，險像環生，更有質疑放養這麼多水牛、黃牛，排泄糞便可觀，也造成了水質等汙染。

彰化縣政府農業處畜牧科前往了解，這群水牛有3個共有人，約飼養140頭，有黃牛、水牛等，除了養成兩年當肉牛，也有出租作為耕牛，原本在台中河川地飼養，被投訴後才逐漸遷移到中、彰交界的貓羅溪。

飼主也相當無奈，粗放雖然降低飼養成本，但也投入相當的人力，並不是為了圖利賺錢，希望牛兒活得自由自在，讓牛群們有開闊的運動空間、呼吸自由的空氣，活得更好，放牧只是成了一種生活習慣。

畜牧科長許天耀表示，依畜牧法，飼養40頭以上需要辦理畜牧登記，已要求飼主，降低飼養。第三河川局表示，會要求業者要依循畜牧和環保相關的法規。網友們知道了這個消息，內心感覺複雜，牛年某一天，可能牛去無蹤了，相約找天去見識一下傳說中的美景。

(中時 )