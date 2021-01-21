有長照服務的申請需求，2月5日前，可撥打「1966」專線，衛生局提供喘息服務。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

因疫情，中央流行疫情指揮中心暫緩印尼移工入台，導致有長照需求的家庭出現照護空窗。花蓮縣衛生局長朱家祥表示，年節將屆，需要採買或外出，卻擔心失能者沒人照顧，已通知他們可以申請喘息服務。

朱家祥表示，長照政策新制放寬聘僱外籍家庭看護規定，經評估為長照需要等級2級到8級者，外籍家庭看護休假、或因故請假無法協助照顧，就可申請喘息服務，不再受限30天以上空窗期限制。

因疫情關係，新聘的外籍家庭看護未能如期入境，或放假返家看家看護未能返臺，若是被照顧者屬長照需要等級第2級以上，都可向花蓮縣13鄉鎮市長照分站申請使用各項長照服務。

朱家祥說，喘息服務有5種選擇：居家式喘息、機構式喘息、日間照顧喘息、小規模多機能(夜間臨托)喘息、巷弄長照站臨托喘息。花蓮縣喘息服務單位由53家擴增至64家，各鄉鎮都有設立服務體系。

衛生局提醒，有長照服務的申請需求，2月5日前，可撥打「1966」，將有專人提供長照相關服務諮詢，春節喘息服務機構名單請逕自上花蓮縣長期照顧管理中心網頁(http://long-term.hlshb.gov.tw/)查詢。

(中時 )