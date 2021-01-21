中央銀行記者會

中央銀行嚴打炒匯行動，並在日前專案金檢，今(21)日開臨時記者會，有部分外銀在台分行或子行進行炒匯行動，經專案調查8家糧商透過6家銀行以商仲貿易為名，大量乘作新台幣遠期外匯交易，累積承作金額達110億美元，影響外匯。

新任外匯局局長蔡烱民主持這次記者會，根據調查內容，這次炒匯自2019年7月起到2020年7月，累積承作金額高達110億美元。央行專案金檢後，糧商就不再承作新交易，目前僅2家仍未與受理銀行協議結清新台幣遠期外匯交易，另外2家銀行在央行金檢前，就發現業務異常活動，已經主動停止承作交易，並積極結清未到期部位，央行於去年11月處理結案，其餘4家銀行，央行將於近期予以處置，最高處分停業。

至於近期新台幣匯率面臨龐大升值壓力，央行將盡快找出炒匯兇手，藉此降低新台幣匯率波動。

央行先前罕見透過臉書喊話，提到「新冠疫情造成匯市劇烈波動，若大家大量拋售美元，將導致美元價格越賣越低，不但不利廠商報價，還有匯損情況」。央行溫情喊話「同舟共濟、穩定匯市大家一起來」，拋售美元對國內業者來說是重大傷害，強調央行會依照職責調節匯市，請大家共同維護國內匯市的穩定。

對此，央行關注出口商是否趁著新台幣升值期間，透過海外貸款炒匯，因此派員調查國內銀行，審視客戶大規模匯款活動，是否涉及炒匯嫌疑的異常活動。

由於新台幣匯率升值壓力龐大，央行維持匯率辛苦，美國財政部去年12月16日公開半年一次的外匯政策報告，正式瑞士、越南列入匯率操縱國名單，另外將台灣、泰國、印度納入匯率操縱國觀察名單。

(中時新聞網)