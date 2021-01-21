美國新任總統拜登於當地時間20日正式宣誓就職。對此中國大陸外交部發言人華春瑩21日在例行記者會上表示，對拜登就職表示祝賀，並稱過去幾年中，中美關係中被埋了太多雷，需要排除；燒了太多橋，需要重建；毀了太多路，需要修復。對於拜登在就職演說中多次強調團結和治癒，華春瑩表示，這也是當前中美關係需要的。

環球網報導，華春瑩表示，過去一段時間特別不容易，經過那些非常困難和不平凡的時光之後，中美兩國人民都值得擁有一個更加美好的未來。她稱「只要下定決心，一切都有可能。相信在雙方的共同努力下，中美關係中善良的天使能夠戰勝邪惡的力量」。

另，針對拜登上任首日就啟動重回「巴黎協定」和世衛組織進程，華春瑩表示，中方對此表示歡迎，期待美方為應對氣候變化作出積極貢獻。面對當前疫情仍在全球肆虐的嚴峻形勢下，歡迎美方重返世衛組織，中方願同美國以及其他國家一起加強合作。

(工商 )