大陸外交部發言人華春瑩21日下午在例行記者會上表示，中方決定對美方有關人員實施制裁，是對這些人在涉華問題上嚴重侵犯中國主權安全發展利益的錯誤行徑作出的回應，是完全正當和必要的，充分展示了中國政府捍衛國家利益的堅定決心。

華春瑩強調，過去幾年，美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見、仇恨，策劃推動實施一系列瘋狂行徑，嚴重干涉中國內政，損害中國利益，傷害中國人民感情，也嚴重破壞了中美關係。中方已經多次指出，這些反華政客必將爲其瘋狂行徑付出代價。

華春瑩說，我們希望美國新一屆政府客觀理性地看待中國和中美關係，從兩國人民福祉出發，與中方相向而行，秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏精神，聚焦合作管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。

華春瑩指出，拜登總統的就職演說提到美國有太多需要治癒、恢復，我想對中美關係也是如此。過去幾年中，川普政府特別是蓬佩奧在中美關係當中埋了太多的雷，需要排除；燒了太多的橋，需要重建；毀了太多的路，需要修復。

(旺報 )