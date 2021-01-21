為避免近期大型集會活動成為國內防疫破口，內政部20日發文請全國宗教團體、宮廟暫緩舉辦新春大型活動，台南市麻豆區包括麻豆海埔池王府、社子天后宮等多家寺廟春節活動取消，5月將舉行的麻豆香繞境活動，若政府要求暫停舉行，廟方願意配合政府政策。

麻豆區公所表示，經兩日來拜訪轄內近期辦理宗教活動之寺廟，各寺廟多願意配合政府防疫政策，取消或延期辦理大型聚會活動。

麻豆海埔池王府2月12日至14日「台南市國際宗教文化觀光節池王府演義-文武傳香」及「過七星平安橋」活動，將配合政府政策取消辦理；社子天后宮原預計2月12日至2月14日過七星平安橋活動，取消辦理。

文衡殿原預計2月12日大年初一辦理吃福壽麵及過平安橋活動、2月24日辦理平安宴、2月26日辦理「元宵遶境活動」，全數取消；順天宮2月26日元宵節遶境活動取消；保寧宮2月27日遶境活動取消。

麻豆代天府原預計5月7日至5月9日辦理「麻豆香-辛丑年五府千歲遶境活動」，經與麻豆分局至麻豆代天府向主委陳中山說明疫情政策，陳中山表示，如政府要求暫停舉行，願意配合政府政策。

(中時 )