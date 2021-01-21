福營派出所的同事也幫忙發送食物。（新莊警分局提供／李俊淇新北傳真）

周員曾多次被前來報案的長輩尋問交友狀況。（警員周子恩提供／李俊淇新北傳真）

周員拿出宣導單，提醒街友注意保暖。（新莊警分局提供／李俊淇新北傳真）

任職於新莊警分局福營所警員周子恩，有著陽光的外型，更有顆熱心助人的心，曾多次被前來報案的長輩尋問交友情況，想介紹給親友認識，被同事稱為「陽光小鮮肉」。近日氣象局多次發布低溫特報，夜間氣溫下探攝氏10度以下，周員擔心無家可歸的街友在外挨餓受凍，與同事自掏腰包烹煮熱食請街友食用，讓他們在寒冬中也能感受到溫暖。

警專36期畢業的周子恩，現年25歲，畢業後隨即分發至新莊分局福營派出所，服務超過1年，多次偵破案件榮登媒體版面。同事表示，周員休假會前往幼兒園擔任志工，也多次目擊長輩前來報案時，未提報案內容，反追問周員的的交友狀況，欲介紹親友認識，但都遭周員以有穩定交往對象而婉拒。

周員表示，當天中午用餐時，看到氣象局報發布低溫特報，想起曾幫助過天冷路倒的街友說過，「寒流是最難熬過的時刻」，便和同事討論購買食物煮麵給街食用，沒想到所內同事發現後，竟紛紛加碼購買火鍋料添加，最後煮成一大桶20人份的雜燴麵。

「煮多了，大家來趁熱吃」周員為顧及街友顏面改稱，原誤認以為警察是來找砸的街友逐漸放下戒心，紛紛拿起湯碗裝承冒著熱氣的雜燴麵，等街友食用完再換至另處場地，不久，一大桶的食物就立刻被分食一空。

福營派出所長方國慶表示， 周員能夠以同理心主動伸援關懷，讓街友獲得溫飽，在嚴寒的冬令季注入ㄧ股暖流，建立警察親民便民與愛民的良好形象。

(中時 )