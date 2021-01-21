新竹市議會民進黨團最近掛上了賀年看板，祝福民眾新春快樂，更要一同拚防疫。（新竹市議會民進黨團提供／邱立雅竹市傳真）

新竹市議會民進黨團議員6成員以時尚風為主題，拍出極具雜誌封面感的照片設立看板，與新竹市民好朋友拜年拚防疫，希望透過不同於以往的政治人物看板，帶給市民耳目一新的時尚、未來感，除了鼓舞新竹市民朋友團結向前外，也要撐醫護、同抗疫。

「像極了雜誌封面，希望讓人覺得政治也可以很時尚。」市議會民進黨團總召李妍慧表示，新竹市平均年齡38歲，為全台最年輕，民進黨團6名議員平均年齡與新竹市差不多，擁有相同屬性的年輕思維DNA，因此這次在看板拍攝上，大家想法一致，希望用年輕、時尚、未來感的意象，將過年喜氣散播給各位市民好朋友，並且大家一條心，團結抗疫。

黨團幹事長鄭美娟認為，政治工作者不該被傳統政治所束縛，運用巧思，帶給市民朋友全新的視覺感受，接地氣、年輕化，新竹市議會民進黨團永遠與各位站作伙。

拍攝過程中，披著一件斗篷的曾資程表示，與自己平時穿衣風格不一樣，但新嘗試很新鮮。就像市議會民進黨團一樣，持續創新、日益求新，希望繼續推動好的政策，服務新竹市民。

施乃如則認為此次看板規畫，黨團同仁一拍即合，包括拍攝服飾、動作等都非常時尚、年輕，就是要帶給新竹市民不同的看板感受，透過看板，祝福各位新年快樂。

陳建名表示，新竹市是全台最年輕的城市，市民朋友對創新感、接受度廣泛，各位穿梭在新竹市區時，不妨抬頭找找，說不定民進黨團就在你身邊，團結向前，跟市民一起過好年、拚防疫。

劉康彥指出，這次看板與傳統政治人物看板不同，多了些設計與搭配，看板上的Happy new year 2021，除了祝賀新年快樂外，也向各位訴說勤政、清廉、愛鄉土，2021民進黨議員們希望跟各位一起打造幸福快樂的未來。

(中時 )