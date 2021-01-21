近期天氣濕冷低溫，導致捐血量銳減，各地捐血中心血液庫存量告急，會計師、醫師、牙醫師、中醫師、律師、建築師等六師公會及玉山金控於1月20日共同舉辦「快樂捐血 讓愛相隨」活動，在全台灣北中南各地設置24個捐血點，成功號召2,950位捐血者及志工響應，募集到4,423袋熱血，幫助更多需要的人。

「快樂捐血 讓愛相隨」活動於1月20日分別在台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、嘉義及高雄等地區展開，捐血點選擇設置在百貨商場、玉山銀行據點、捐血站等人潮流動之處，所有捐血點的服務志工皆由六師會員及玉山銀行員工擔任，協助民眾填寫表格、核對資料及引導等工作。面對排隊捐血的人潮，護理師說：「感謝六師及玉山的志工協助，使得流程順暢且有效率，讓我們能專注服務捐血民眾，更高興許多人響應捐血活動付出愛心。」

為表達對於捐血活動全力支持，六師公會理事長及代表、玉山銀行董事長黃男州親自出席啟動儀式並挽袖捐出熱血。中華民國會計師公會全國聯合會黃奕睿理事長表示，感謝六師公會及玉山金控願意投入人力及資源協助捐血活動，發揮影響力號召六師會員、顧客及民眾挽起衣袖捐出熱血。

玉山銀行黃男州董事長表示，定期捐血除了對身體健康有所助益外，自己的熱血更可能救人一命。感謝醫師、中醫師、牙醫師、會計師、建築師及律師以專業貢獻社會，更共同以實際行動善盡企業社會責任，為醫療機構儲備充足血源。面對疫情挑戰，更要特別感謝辛苦的醫師及護理人員，持續堅守第一線，為民眾守護健康。

玉山金控長期實踐企業社會責任，積極投入在慈善關懷、學術教育、人文藝術、環境保護及體育發展等面向。「一份愛牽引更多的愛」，玉山金控及玉山志工基金會已連續22年舉辦捐血活動，期望發揮企業影響力，持續結合各界力量，攜手將愛與關懷的種子傳遞到需要的角落，為台灣帶來更多正向的力量。

(中時 )