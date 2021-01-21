29歲大陸女星鄭爽曾演出《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》等話題電視劇。身為一線女星的她，近來卻被爆出赴美國代孕，還因為與舊愛張恒分手，意圖棄養2個小孩，慘遭大陸廣電總局明文封殺，演藝事業徹底完蛋。現在張恒的朋友更進一步向陸媒爆料，讓鄭爽與張恒分手的導火線，小王H男星的身分曝光。

鄭爽日前被爆出與張恒早在2019年美國祕婚，甚至還找上了代理孕母，想擁有兩人愛的結晶，未料後來兩人因分手撕破臉，讓鄭爽乾脆連小孩也不要了，還語出驚人地說：「孩子打不掉，X的煩死了！」

鄭爽被爆出軌H男星，侯明昊第一時間就透過工作室否認是爆料中的H男星。(取自侯明昊工作室微博)

鄭爽為何與張恒走向分手一途？有傳是因她在交往期間，被張恒發現了劈腿Ｈ男星的證據。張恒友人今（21日）接受陸媒鳳凰網訪問，被問起鄭爽出軌傳聞，友人直言張恒的確跟他抱怨過這件事，「他就說她（鄭爽）把我綠了，還說是為我好，都看見了跟那誰，我也不說姓名了這得罪人。」

張恒友人當然也被追問鄭爽劈腿男星的身分線索，他笑了笑回應：「這熱搜上都有，就和熱搜上差不多。」

至於張恒是怎麼發現自己被綠了？友人說張恒是在新聞上看見，拿新聞去質問鄭爽，想不到鄭爽竟回答：「我這是鞭策你，為你好！」還爆料鄭爽出軌，都有聊天紀錄為證。

其實在傳出鄭爽劈腿H男星的第一時間，曾與鄭爽合作電視劇《只問今生戀滄溟》(原名：倩女幽魂)的23歲大陸男星侯明昊第一時間就透過工作室回應：「假！」駁斥劈腿傳聞。

(中時新聞網)