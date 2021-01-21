人民幣兌美元在岸價21日收報6.4643元，較上日收盤價6.4676元上漲33個基點，單日漲幅0.5％。成交量306.58億美元，和前幾日相比，成交量收窄到306.58億美元。

截至下午4點50分，人民幣兌美元離岸價報6.4652元，下跌35個基點，單日跌幅0.05％。

人民幣兌美元中間價21日報6.4696元，較上個交易日報價6.4836元上漲140個基點，漲幅0.22％。

(工商 )