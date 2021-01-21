人民幣在岸價收盤 小漲33個基點 17:092021/01/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價21日收報6.4643元，較上日收盤價6.4676元上漲33個基點，單日漲幅0.5％。成交量306.58億美元，和前幾日相比，成交量收窄到306.58億美元。 截至下午4點50分，人民幣兌美元離岸價報6.4652元，下跌35個基點，單日跌幅0.05％。 人民幣兌美元中間價21日報6.4696元，較上個交易日報價6.4836元上漲140個基點，漲幅0.22％。 人民幣中間價上漲140個基點 在岸價同步走升 美準財長葉倫2度警告勿操縱匯率 台幣早盤升值4.4角達27.97 (工商 ) #基點 #元上漲 #漲幅 #億美 #成交量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積獨撐 萬六曇花一現 04:102021/01/21 財經要聞 漲價、產能全開 華紙Q1盈面大 04:102021/01/21 證券．權證 權證星光大道－緯穎 內外資齊步喊多 04:102021/01/21 證券．權證 製管雙雄 2月報價大漲1成 04:102021/01/21 產業．科技 熱門股－康那香 防疫股攻勢再起 04:102021/01/21 證券．權證 《韓股》外資挺進 KOSPI連3日收紅 16:132021/01/21 財經 《韓股》美股＋出口數據激勵 KOSPI連3紅就位 11:242021/01/21 財經 台積聯發科2神山 率台股登16,153創新高 14:312021/01/21 財經 陸反壟斷 阿里恐出清百世物流 04:102021/01/21 全球財經 台積電收673元天價 台股首度收盤站上萬六 11:052021/01/21 財經 年後啟動返港上市 百度市值重返850億美元 04:102021/01/21 全球財經 財經熱門新聞 炒匯背後兇手抓到 央行出重手：4家銀行恐停業 - 財經 台積電重招擋陸晶片業攬才 中芯遭警告難有第2個梁孟松 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 證實丹麥籍技師確診 台塑：17名接觸員工已自主隔離 - 財經 掌門要被關1年半 三星危險了？ 高管爆打敗台積電可能 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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