人民幣兌美元在岸價21日收報6.4643元，較上日收盤價6.4676元上漲33個基點，單日漲幅0.5％。成交量306.58億美元，和前幾日相比，成交量收窄到306.58億美元。

截至下午4點50分，人民幣兌美元離岸價報6.4652元，下跌35個基點，單日跌幅0.05％。

人民幣兌美元中間價21日報6.4696元，較上個交易日報價6.4836元上漲140個基點，漲幅0.22％。

人民幣中間價上漲140個基點 在岸價同步走升
美準財長葉倫2度警告勿操縱匯率 台幣早盤升值4.4角達27.97

(工商 )

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