倫元投顧分析師陳學進表示，台股21日開平走高，再創新高，終場上漲347.59點，漲幅2.2％，收在16,153.77點；櫃買指數亦同步上漲1.25點，漲幅0.68％，收在184.23點；三大法人進出方面，外資轉買20.8億元，投信轉賣7.72億元，自營商轉買20.3億元，惟外資法人於台指期賣超2,668口多單，累計淨空單部位為20,581口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

台股20日拉回，眾多中小型股殺聲隆隆，不過，台灣去年經濟表現亮眼，行政院主計處預估去年國內生產總值（GDP）為2.54％，預估今年將上看3.83％；至於美國，則受惠美國聯準會（Fed）寬鬆政策持續，未來將有更多刺激經濟方案出爐。

就產業面而言，受惠遠距商機崛起，PC、NB及雲端相關需求持續增溫，加上5G手機換機潮、電動車與車用電子拉貨啟動，在市場強勁需求驅動下，晶圓代工、矽晶圓、MLCC、晶片電阻、MOSFET、驅動IC、陶瓷電路板、CMOS、Mini LED及面板等，紛紛掀起缺貨漲價效應。

而觀察資金面，美國總統拜登提出高達1.9兆美元的刺激方案後，財長葉倫也表示，新一輪紓困計畫必須「大刀闊斧」，未來將實施更多刺激計畫。顯見「救經濟」基調仍不變，多頭行情、長多架構仍在。

個股方面，本周納入投資組合的群創，面板報價持續上漲，營運一路看旺至第三季，雖股價短線受10日線的壓抑而震盪，不過，在季線強力支撐、基本面持續看好下，震盪換手整理後，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，台積電大聯盟、鴻家軍、電動車、遠距商機、AI、5G及NB等概念股，以及藍色浪潮下的綠能產業，仍為多方聚焦主軸，預期股價經適度換手整理後，未來仍有大漲行情可期。

(工商 )