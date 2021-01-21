運達投顧分析師洪任浚表示，台股加權指數在台積電（2330）衝刺下，大漲347點，再創新高。不過，櫃買市場表現仍相對弱勢，中小型類股調節賣壓仍大，投資人在選股方面必須謹慎，避免追價風險。此外，部分產業成長力道趨緩、融資持續增加的族群，股價一旦跌破支撐，則需要快速減碼。

台積電法說會預告，5G、高效能運算（HPC）趨勢仍將持續成長，車用電子亦復甦，全球車廠因車用晶片缺料關係，產線近乎停擺，反映台灣電子產業，已過去的3C產品衍生出4C產業，預估未來五年內台灣將成為全球重要車用電子製造基地。

過去台灣在整車製造上，與日本廠商合作多年，也導入日本的精實化生產模式，汽車生產製造能力已相當成熟。不過，美國電動車大廠特斯拉的成功，改變全球汽車樣貌，從過去的汽油車轉向電動車，其部分重要零組件亦由台灣製造。

個股方面，本周納入投資組合的日揚，台積電提高資本支出，預期將帶動其營收、獲利成長，股價回測月線不破，多頭趨勢不變。

選股方面預計於今年年底特斯拉將發表無人駕駛汽車，對特斯拉供應商而言，將是重大利多。凡甲已轉型切入車用電池管理系統，交貨予特斯拉大陸供應商寧德時代，隨大陸電動車市場回溫，營收、獲利同步提升，股價位階仍偏低，投資人可布局。

(工商 )