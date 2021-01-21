逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台積電、聯發科等台灣50成份股21日領軍衝高，後續中小型指標股世芯、愛普、立積及家登是否續強將影響台股人氣。操作上不宜追高殺低外，波段漲幅較大族群可利用拉高先行出場，包括天鈺、偉詮電、敦泰等。

個股方面，本周納入投資組合的商丞，12月營收創新高，具轉機題材，後市有望續攻向上。

(工商 )