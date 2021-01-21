逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:092021/01/21 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台積電、聯發科等台灣50成份股21日領軍衝高，後續中小型指標股世芯、愛普、立積及家登是否續強將影響台股人氣。操作上不宜追高殺低外，波段漲幅較大族群可利用拉高先行出場，包括天鈺、偉詮電、敦泰等。 個股方面，本周納入投資組合的商丞，12月營收創新高，具轉機題材，後市有望續攻向上。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 (工商 ) #立積 #商丞 #偉詮電 #天鈺 #敦泰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜運達投顧分析師洪任浚 17:002021/01/20 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:002021/01/20 財經 《熱門族群》ASML展望樂觀 家登、帆宣沾光 10:172021/01/21 財經 今日股市備忘錄 04:102021/01/20 證券．權證 投顧業喊高台股目標指數 兆豐看萬七 04:102021/01/20 證券．權證 宅經濟商機夯 11檔概念股抗跌 04:102021/01/21 證券．權證 台積電攻660天價 台股漲逾300點、衝萬六 09:112021/01/21 財經 台積電早盤再創天價 台股站上15,900點關卡 09:332021/01/20 財經 四強發威 半導體指數攀峰 04:102021/01/20 證券．權證 台積電收673元天價 台股首度收盤站上萬六 11:052021/01/21 財經 台積電獨木難支 台股巨量下跌 04:102021/01/21 財經焦點 財經熱門新聞 炒匯背後兇手抓到 央行出重手：4家銀行恐停業 - 財經 台積電重招擋陸晶片業攬才 中芯遭警告難有第2個梁孟松 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 證實丹麥籍技師確診 台塑：17名接觸員工已自主隔離 - 財經 掌門要被關1年半 三星危險了？ 高管爆打敗台積電可能 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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