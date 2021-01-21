「元大台股領航N」（020020）掛牌後搭上台股難得一見的大行情，股價一路穩健上漲，21日更衝上6.69元，與台股同創歷史新高，波段漲幅超過33.8％，吹響台股領航衝鋒號角。

元大證券表示，「元大台股領航N」能不斷創新高，主要歸功於指數成分股中領航龍頭的優異表現，尤其是占權重較大的台積電、聯發科、台達電、鴻海等領航股連番大漲帶動，累計漲幅達38％至57％不等，讓「020020」漲勢持續不斷。

「元大台股領航N」連結由台灣指數公司編製的「特選台股領航報酬指數」。指數從台股核心產業中，選取各產業市值中最大的1到2支股票，精選出15檔龍頭股做為成分股，且指數公司每年4月會進行定期審查。

「元大台股領航N」指標價值與「特選台股領航報酬指數」完全連動，如果投資人看好指數成分股，買「元大台股領航N」就如同買進這15檔產業龍頭股的表現。

「元大台股領航N」最大特色就是目前買一張只要幾千元，就可以輕鬆追蹤台灣15檔龍頭股漲跌；而且交易非常方便，只要原有證券帳戶，加簽一份風險預告書，就可以買賣，交易稅僅千分之一。

另外，每年指數成分股配息自動滾入指數再投資，投資績效清楚呈現，可完全享有息值，沒有股利所得稅的問題。適合小資族及沒時間選股、看盤的投資人，用小錢就可以輕鬆參與台股趨勢行情。

券商提醒，ETN由證券商發行，並承諾在到期後支付投資人在持有期間內與連結指數完全相同的報酬，除投資手續費用外，沒有追蹤誤差，商品價格簡單、透明。但仍要注意，投資人需承擔發行證券商的信用風險，且ETN設有到期日及提前到期的機制，若想了解更多請搜尋元大ETN網站。

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