婆婆、媽媽主顧居多的全聯首次引進店中店，和文青年輕客群喜愛的MUJI無印良品合作，去年9月在嘉義興業西店開店中店，今（21）進駐大安延吉店，開台北首店、全台第11店，強強聯手互相拉抬、成功「換粉」，目標年底前開60店，全聯總經理蔡篤昌表示，期望合作後「可增加店內遊逛性、雙方粉絲可交流」。

蔡篤昌認為，全聯持續展店需要新的帶路雞和新客，這次與無印良品合作店中店，談了2年，雙方「良質與良值」與「買進美好生活」的理念和訴求一致，讓全聯在生鮮、乾貨的強項外，增加無印良品熱銷的保養、文具、紡織等品項，未來將可同步累積會員點數、也預計開發全聯獨家販售的商品。無印良品總經理梁益嘉表示，進駐超市是全球獨有首創的先例，從嘉義興業西店多了很多婆婆媽媽的新顧客，看到與全聯合作可觸及無印良品無法展店的地方。

全聯花7年拆掉既有效益不高的美妝區，發現引進無印良品的門市，以保養品最熱銷，顯示補足需求空缺，目前人氣熱銷前2名明星商品是溫和洗面乳、溫和去角質洗面乳，懷舊棉花糖、化妝棉、即食迷你拉麵雞汁風味等也受歡迎。歡慶大安延吉店中店21日開幕，購買無印良品商品滿799元送溫和洗面乳、溫和去角質洗面乳，送完為止。

無印良品總經理梁益嘉（左起）、全聯總經理蔡篤昌，共同推薦好價格、好品質、好生活的商品。（全聯提供）

大安延吉店的無印良品店中店有18個貨架、約30坪空間，是目前全台最大的店中店，品類結構完整；現有11家店中店涵蓋雙北、桃園、雲林、嘉義、高雄、宜蘭，皆引進無印良品熱銷的商品，讓消費者有更多選擇，蔡篤昌說，業績最高可占單店營收5％，年底前要展至60店，會以6都250坪以上的門市為優先。

今年因疫後無法出國，日系商品滿足偽出國需求，全台千店販售的日系商品「生活良好」，去年業績對比前年成長43％，與現有950店販售日本阪急麵包的業績反應都很好。其中，小兵立大功的「生活良好」超過130項商品價位49元至320元，除了休閒零食外，人氣冠軍商品是無漂白咖啡濾紙，1年可賣超超過20萬包、業績逾1600萬元，去年6月上架的犬用起司雞丁/雞柳條因毛孩商機，2隻商品預估今年可衝破千萬元。

全聯攜手MUJI無印良品，打造優質平價的購物新體驗。（全聯提供）

全聯無印良品店中店主要引進無印良品年度熱銷品、各類別主力商品、日常基本品。（全聯提供）

(中時 )