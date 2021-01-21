國民黨主席江啟臣今批評蔡總統主持中常會重點只放在黃捷罷免案，民進黨發言人顏若芳表示，國民黨才是傾全黨之力搞報復性罷免的政黨，竟然還反過來說別人，真的是做賊喊捉賊，令人咋舌。

顏若芳指出，昨日中常會中，蔡英文主席與出席的中常委皆就防疫工作進行深入廣泛的意見交換，了解各地民意，同時也做出決議，提醒國人謹慎應對疫情，黨公職跑攤時要避免逐桌敬酒。相關內容均見諸媒體，社會自有公評。

顏若芳指出，國民黨根本是「假防疫、真鬥爭」，反觀國民黨近期來，持續以罷免跟公投為名，在人潮眾多的地點擺攤聚眾，甚至到場黨公職人員更有明顯沒戴口罩或不斷與民眾握手，明顯無視於防疫措施，難道不是「雙標」？

她表示，國民黨頻頻當防疫破口隊，無視全國人民辛苦團結的防疫，卻一直拿防疫做政治操作。

顏若芳呼籲，疫情當前，防疫不分藍綠、黨派，在此艱難時刻需要全民團結一致，共同配合中央流行疫情指揮中心的防疫規範，齊心守住疫情防線。請國民黨回頭是岸，不要一再拿防疫當政治操作，把政黨利益凌駕國家防疫，這樣的政治操作，不會獲得人民的支持。

(中時 )