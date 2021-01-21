過年前民眾大掃除，高醫統計，近來回收藥品暴增2、3倍。（柯宗緯攝）

過年大掃除，可能會清出家裡囤積的藥物。高雄1名女病患最近提了一卡皮箱、兩大袋藥物及保健品到高醫，要求院方協助回收處理。高醫指出，過年前藥物回收量暴增2、3倍，呼籲民眾透過「藥品回收六步驟」斷捨離，避免環境汙染。

高醫統計，每年收到300多公斤回收藥品，每天有2、3大箱，尤其近來逢過年前夕，民眾更是「踴躍」清理藥品。高醫副院長黃尚志指出，據2019年消費者文教基金會及藥師公會全國聯合會公布調查，國人每年丟棄藥物約有193公噸、近5億顆。

最近1名李姓女病人提了大包小包到高醫藥局前，院方打開檢視，發現裝滿藥品跟保健品，一問之下才知，她多年前確診癌症，不想接受化療，透過「自然療法」買許多保健品，直到最近病況惡化回診，才知道先前的處方藥不適用。

高醫藥學部主任王雅玲表示，除特殊性藥品外，大部分藥品，民眾在家處理過，就可以丟進垃圾袋，不必特地拿到藥局或醫院回收，過期或變質無法使用的藥品，可依照「藥品回收六步驟」處理。

王雅玲說明，用剩餘藥水倒入夾鏈袋中，沖洗藥罐的水也倒入袋中，廢棄藥丸、膠囊從鋁箔或藥袋包裝取出一併丟入，將茶葉渣或咖啡渣等放入混合，最後將夾鏈袋密封好，隨一般垃圾清除，乾淨的藥瓶和藥袋就可回收。

王雅玲指出，有5類藥品必須送藥局回收，包括化療抗癌藥、鎮定安眠藥、麻醉止痛藥、荷爾蒙和抗生素等不可自行隨意丟棄，尤其是將藥丸或藥水倒入馬桶、水槽會汙染環境。

黃尚志表示，歲末年終家家戶戶都在大掃除，若發現家裡一大堆不用的藥品，而直接丟垃圾桶或沖馬桶，不僅浪費健保資源，連帶也會造成環境汙染，希望大家能珍惜有限的健保資，包括如何正確用藥及回收藥品，可徵詢醫師或藥師；「藥」安全、「藥」健康，就從自己做起。

過年前民眾大掃除，高醫統計，近來回收藥品暴增2、3倍。（柯宗緯攝）

過年前民眾大掃除，高醫統計，近來回收藥品暴增2、3倍。（柯宗緯攝）

(中時 )