農曆年前，市公所清洗市區各主要道路，市區要道，中山地下道將由清潔人員漏夜清洗。（資料照片／王志偉連傳真）

花蓮市交通要道中山地下道，明晚（22日）10時起封閉進行清潔保養，地下道清潔作業，花蓮市公所請用路人遵行現場人員指揮繞道通行，勿強行闖人，以免造成工作人員安危，這項清洗作業預估23日清晨6時完成。

每到農曆年節之前，花蓮市公所會將中山地下道及美崙坡道等路段清洗乾淨，以迎接新的一年，今年也不例外，繼日前執行北濱外環道清淨作業，中山地下道22日晚上也要暫時封閉，由專人負責清洗，讓地下道可以煥然一新。

花蓮市長魏嘉賢表示，觀光城市帶給民眾最重要的第一印象，就是乾淨整潔的市貌，中山地下道是用路人最常使用的道路，每天龐大的車流量，加上車輛廢氣排放與日曬雨淋，造成地下道牆面污垢滿布，對市容環境有相當大的扣分。

趁著農曆年前，包括清洗各橋梁、道路、街頭裝置藝術等公共空間之外，也會利用夜間車流量較少的時段，搭配交通管制，請清潔隊人員完成中山地下道的清洗作業，因此在作業期間，請用路人配合提早改道，勿擅自闖入，以免影響行程與工作人員的安全。

(中時 )