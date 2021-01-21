台灣三星電子全新Galaxy S21 5G旗艦系列甫在台發表，以升級的攝錄影功能，革新使用者的手機攝影體驗。為讓消費者能進一步感受三星Galaxy S21系列的拍攝性能，三星邀請表演藝術攝影家劉振祥與《浪子回頭》金曲導演殷振豪跨刀，運用Galaxy S21 5G旗艦系列以不同視角探索台灣人文美景。

兩大跨世代影像職人首度同框，分享彼此創作理念，並展出《捕捉台灣日常微光》、《感謝美好片刻》等主題作品，寓意揮別過往，迎向2021年《希望曙光》。針對本次合作，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示非常榮幸透過兩位大師獨特的觀點，闡述Galaxy S21 Ultra 5G的攝錄影功能。

陳啟蒙分享到，Galaxy S21 5G旗艦系列自預購以來，以三星商城為例目前表現已達上一代1.4倍成長，Galaxy S21 Ultra預購占比近6成；而整體預購狀況亦符合預期，3款機種銷售比例Galaxy S21 Ultra：S21+：S21分別為35%：45%：20%；顏色選擇上，以Galaxy S21+為例，特殊色星魅紫佔預購量超過4成，星魅銀則接近4成。

針對《捕捉台灣日常微光》一題，劉振祥以城市暗角出發，並於日出時分紀錄台北的山頭，溢出山稜線的朝暉，透出和煦光芒；殷振豪則走在滿佈台式風情的北投市場街頭，保留人物互動的日常樣態與其真摯情感，每一個片刻，都散發微小卻溫暖的光。在《感謝美好片刻》主題之下，擅長以鏡頭刻畫人物的劉振祥，將熱血青年相聚時的片刻化為永恆，亦透過寧靜池中的魚群，對比在紛擾城市間反差的美好。劉振祥鏡頭下的《希望曙光》，曙光灑落山林間壯闊的風景震撼人心，更以鏡頭捕獲朝露遇上陽光蒸發的剎那，裊裊上升的蒸煙，期遇見更美好的明日。

《捕捉台灣日常微光》系列作品（藝術攝影家劉振祥所拍，採用超明亮夜拍模式）。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

《捕捉台灣日常微光》系列作品（藝術攝影家劉振祥所拍，左至右分別採用自動模式、超明亮夜拍與AI雙鏡光學變焦（3倍））。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

《感謝美好片刻》系列作品（藝術攝影家劉振祥所拍，採用1億800萬畫素模式）。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

《感謝美好片刻》系列作品（藝術攝影家劉振祥所拍，採用自動模式）。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

《希望曙光》系列作品（藝術攝影家劉振祥所拍，採用AI雙鏡光學變焦： （10倍））。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

《希望曙光》系列作品（藝術攝影家劉振祥所拍，採用自動模式）。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

Galaxy S21 Ultra 5G的問世，翻轉了專業職人的攝影體驗，談及最驚豔的功能，歸功於Galaxy S21 Ultra 5G以Nona-binning技術讓夜拍成像更加清晰、明亮，劉振祥對其進階的夜拍模式給予好評，指出：「手持五秒的拍攝，在以往使用專業器材且沒有補燈工具輔助的環境下，幾乎是無法成像，但Galaxy S21 Ultra 5G表現十分出色。」此外，劉振祥坦言，過往受限於鏡頭規格，他不曾以手機拍攝長焦的作品，而Galaxy S21 Ultra 5G搭載AI雙鏡光學變焦系統，作品即使在長焦下仍表現清晰，亦為手機攝影領域增添了一道利器。

談及手機影像創作的優勢，劉振祥透露，Galaxy S21 5G旗艦系列輕便、拍攝範圍廣、及低光源拍攝的效果，已能滿足時下社群媒體或日常創作的需求。 習慣使用專業攝影器材的劉振祥也於講座上分享不少以Galaxy S21 5G旗艦系列拍攝的趣事。他在天未亮時出發取景，寒流來臨的清晨山間，路面滿是結霜濕滑的植被，有別以往帶著十公斤「大三元」鏡頭出征的負擔，此次只需拿著一支Galaxy S21 Ultra 5G，取材之路相對安全、輕便，感受到了前所未有的拍攝體驗。

(科技)