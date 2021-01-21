◎唐吉訶德禁排隊 通關手環限時入場

北部醫院近期驚傳院內群聚感染事件，引發大批民眾恐慌，其中日本唐吉訶德「DON DON DONKI」西門店開幕，吸引大批排隊人潮，也讓民眾擔心是否會有增加風險的疑慮，對此，業者已改採發放「快速通關手環」，現場全面禁止排隊。

◎部桃群聚5醫護 驗出美國L452R強勢病毒株

北加州灣區大規模感染，有專家擔憂可能病毒帶有L452R的突變有關。中央流行疫情指揮中心今透露，在部桃群聚的5個個案中同時發現L452R、D614G，2個位點的變異，是國內首見，不是群聚有2種病毒株在流行。其中的L452R最近在一些國家被發現，但還沒被世界衛生組織認可，尚不夠格稱為變異株。

◎4個月大女嬰猝死 嘴角留有乳白色液體

基隆市安樂區一名20歲新手媽媽21日早上6點多要照顧4個月大女嬰時，驚覺小孩已無呼吸心跳、四肢冰冷，嚇得趕緊報警處理，救護人員到場後立即將女嬰送往長庚醫院救治，急救後仍宣告不治。

◎泰國羽球公開賽 戴資穎單打400勝達標

總獎金100萬美元、BWF世界巡迴賽超級1000系列豐田泰國羽球公開賽，挑戰生涯單打400勝里程碑的世界球后戴資穎，面對印尼選手東宗（Gregoria Mariska Tunjung），戴資穎雖然遇過些小難題，但都一一克服，最終22比20、21比16勝出，生涯單打400勝到手。

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(中時新聞網)