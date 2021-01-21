中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記、董事長賴小民受賄、貪污、重婚一案，日前在天津市第二中級人民法院被判處死刑，並處沒收個人全部財產。天津高級人民法院今（21日）對該案作出二審宣判，駁回上訴，維持死刑判決。據中國《刑事訴訟法》，二審維持死刑判決後，全案就會上報最高人民法院覆核，核准後即可執行死刑。

賴小民被指控在2008年至2018年期間，利用擔任中國銀行業監督管理委員會辦公廳主任，中國華融資產管理公司黨委副書記、總裁，中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長兼華融湘江銀行股份有限公司黨委書記等職務上的便利，以及職權和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在獲得融資、承攬工程、合作經營、調動工作以及職務提拔調整等事項上提供幫助，直接或通過特定關係人非法收受、索取相關單位和個人給予的財物，共計折合超過17.88億元人民幣(下同)。其中1.04億餘元尚未實際取得，屬於犯罪未遂。

另一方面，在2009年底至2018年1月期間，賴小民利用擔任中國華融資產管理公司黨委副書記、總裁，中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長兼華融湘江銀行股份有限公司黨委書記等職務上的便利，伙同特定關係人侵吞、套取單位公共資金共計超過2513萬元。此外，賴小民在與妻子合法婚姻關係存續期間，還與他人長期以夫妻名義共同居住生活，並育有子女。

法院指出，賴小民在犯罪活動中，利用國有金融企業負責人的職權，違規決定公司重大項目，越級插手具體項目，為他人謀取不正當利益，危害國家金融安全和金融穩定，社會影響極其惡劣。賴小民目無法紀，極其貪婪，大部分犯罪行為均發生在中共十八大之後，屬於典型的不收斂、不收手、頂風作案，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲。

(中時 )