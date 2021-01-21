國際廢鋼漲多回檔 豐興22日廢鋼每公噸再降300元 17:232021/01/21 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料價格漲多回檔影響，豐興（2015）繼21日調降廢鋼價格300元後，又宣布自22日起每公噸再降300元，合計降600元、降幅5.35％。 豐興連兩天調降廢鋼產品價格後，每公噸收購牌價為10,600元，鋼筋每公噸19,900元，型鋼每公噸維持23,800元。 《鋼鐵股》國際廢鋼回檔 豐興先降廢鋼300元 熱門股－江興鍛 跳空漲短多氣盛 (工商 ) #豐興 #回檔 #調降 #再降 #國際廢鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 漲價、產能全開 華紙Q1盈面大 04:102021/01/21 證券．權證 製管雙雄 2月報價大漲1成 04:102021/01/21 產業．科技 嘉泥擴大月子中心版圖 進軍大陸 04:102021/01/21 產業．科技 兩鋼品反傾銷稅 有望終止 04:102021/01/21 金融．稅務 《商情》國內廢鋼調降300元 14:492021/01/21 財經 主題基金熱 伊斯蘭債績效勝出 04:102021/01/21 投資理財 愛租不租隨便你 東區店面均一價月租每坪1.5萬 12:122021/01/21 房市新訊 採驗太貴 醫檢工會認有降價空間 04:102021/01/21 焦點要聞 櫃買權證ETF競賽 頒獎 04:102021/01/21 證券．權證 唐吉訶德遭爆「日幣當台幣賣」網一面倒：有本事自己飛去日本買 13:522021/01/21 生活 淘帝-KY股臨會全面改選董事 候選人全缺席 16:402021/01/21 財經 財經熱門新聞 炒匯背後兇手抓到 央行出重手：4家銀行恐停業 - 財經 台積電重招擋陸晶片業攬才 中芯遭警告難有第2個梁孟松 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 證實丹麥籍技師確診 台塑：17名接觸員工已自主隔離 - 財經 掌門要被關1年半 三星危險了？ 高管爆打敗台積電可能 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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