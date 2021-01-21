受到國際廢鋼原料價格漲多回檔影響，豐興（2015）繼21日調降廢鋼價格300元後，又宣布自22日起每公噸再降300元，合計降600元、降幅5.35％。

豐興連兩天調降廢鋼產品價格後，每公噸收購牌價為10,600元，鋼筋每公噸19,900元，型鋼每公噸維持23,800元。

(工商 )