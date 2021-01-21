立法院長游錫堃、民進黨總召柯建銘、國民黨總召費鴻泰等共48位藍綠現任立委，在商總理事長許舒博的邀約下，成為商總「商業團體事務協調中心」的諮詢顧問。許舒博21日發豪語，由立委擔任諮詢顧問人數將以60人為目標，如此攸關商業發展的法案，必能在立法院以過半人數表決通過。

許舒博更誓言，擔任諮詢顧問的立委們，是不分黨派，商總未來也將不分黨派，凡出力協助、解決商業界的難題的立委，「選舉時，商總也會全力動員支持！」

商總21日對外宣布成立「商業團體事務協調中心」並進行揭牌，這是許舒博擔任商總理事長後第一件要推動的工作事項，他說，商總的會員涵蓋食衣住行育樂，面向廣又多，各行各業面臨的難題，經常需要跨部會、跨行業別的協調，既複雜、難度又高，進而需要專責部門來處理。

許舒博也直言，過去工商團體與政府的溝通模式，就是發函，也往往是「函來函往，一、兩個月都過去了，什麼事也都沒發生。」因此需要改變，特別是疫情已經造成相當衝擊下，商業界面臨的難題，不能等、也不能停，這也是他不分藍綠、黨派的邀約他所熟悉的現任立委擔任諮詢顧問，就商業界的難題，特別是攸關法制面課題，居間協調行政部門，甚至出面邀相關部門的官員與業界「面對面」就問題談問題。

許舒博說，目前擔任顧問的立委都有簽署同意書，未來人數還會再增加，目標是有60位的立委加入陣營，如此攸關商業的法律修正，例如，過去商總一再呼籲的在《勞基法》中設「服務業專章」，就有可能朝符合商業界的需求的方向進行，也能在立法院過半數表決通過。

他說，商總是不分黨派，擔任諮詢顧問的委員也是不分藍綠，凡出力協助、解決商業界的難題的立委，「選舉時，商總也會動員全力支持！」

(工商 )