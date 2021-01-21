手遊營運廠商真好玩（8491）跨界營運，宣布與全家便利商店跨界結盟，真好玩表示，將透過全家便利商店龐大的會員資源，結合真好玩大數據營銷、遊戲開發之實力與遊戲化的會員經營，兩強聯手，共同打造全新的點數經濟生態圈。

真好玩表示，過去經營遊戲市場有成，透過大數據的營運模型、創新的行銷手法，於全球各地發行手機遊戲，而全家便利商店擁有近1,300萬會員，近年來透過創新的行銷內容持續提升會員消費體驗，雙方將透過數位遊戲化的行銷模式，打造全家會員APP創新娛樂功能。

真好玩與全家便利商店宣布攜手跨界合作，強強聯手，將顛覆傳統共創全新的點數經濟生態圈，全面提升全家會員點數的價值。雙方將透過線上與線下結合、OMO的場域建立、大數據的分析與智能化的內容服務，深耕會員的經營。並藉由豐富有趣的遊戲化內容，增加會員參與互動，提升會員的黏著度與忠誠度。

全家與真好玩團隊於日前率先推出「真好賺」活動牆系統，讓所有會員都可免費透過此活動牆系統賺取全家會員點數、咖啡、購物金等好康福利。亦可透過「天天送」米滷蛋趣味小遊戲，獲得更多的會員點數。此外，真好玩也推出全新的「真好玩遊樂園」，豐富多款的小遊戲，讓會員可透過少量的點數，獲得更優惠的商品，整體提升會員的點數價值。

真好玩董事長周玄昆表示，未來，也將導入更多異業合作的廠商，期望透過遊戲內容為合作夥伴與真好玩創造「多贏」的效果。

(工商 )