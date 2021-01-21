中職今年終於有第5隊加入，不過外界期待能有第6隊產生，蔡其昌接下會長一職後也積極奔走，他透露1月底會與秘書長楊清瓏一起南下高雄，拜會陳其邁並討論政府能否提供誘因，讓企業願意投入職棒圈，讓高雄有第6隊。

蔡其昌鼓勵地方首長支持棒球、職棒，目前5球團分屬在五都，只剩下高雄沒有職棒球隊，蔡其昌希望第6隊能落腳高雄，很快就要有行動，「立法院1月底會期結束就會跑高雄，跟秘書長（楊清瓏）一起，看澄清湖硬體狀況。」

蔡其昌表示職棒有屬地主義，因此市政府配合也很重要，「看高雄開出怎樣的條件，有誘因才會有第6隊，但假如高雄不願意投入，搞不好第6隊不在高雄也說不定。」

大方向從通過《運動產業發展條例》26條之2的修正草案，提高企業免稅額，接下來也要與高雄市長陳其邁討論，市政府拋出誘因才有機會產生第6隊，「我希望第6隊在高雄，六都分配較合理。」

(中時 )