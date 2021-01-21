33歲陳男為償還賭債，經人介紹認識收購虛擬貨幣「泰達幣（USDT）」的游姓男子，向游詐稱可調到10萬顆以上的泰達幣，雙方談定13萬顆「泰達幣」以384萬8000元成交，游男依約定交易時地到場，豈料，陳男竟夥同吳男等3人搶走游男攜帶價金。台中地院依強盜及強制等罪判陳男徒刑6年10月；吳男等人6年至1年2月不等，仍可上訴。

陳男策畫「假交易真搶劫」犯案，在2020年5月9日至11日間，陸續透過通訊軟體聯繫收購虛擬貨幣「泰達幣（USDT）」的游男，詐稱可供貨調到超過10萬顆以上的泰達幣，雙方確認達成13萬顆價格384萬8000元共識，並約定在5月11日下午5時許，在某會館地下1樓交易。

陳男竟與吳男謀議，協助誘騙游男攜300多萬元到交易地點，並假扮賣方與游男進行交易，並約定得手後可分給吳男70萬元。吳男再找鄭姓及洪姓男子前來協助處理。

雙方依約時地到場，吳男向游男表明代理收取價金，游男因尚未拿到「泰達幣」，雙手抱緊現金，但陳男人馬動手搶奪，雙方發生拉扯，陳男等以暴力搶走現金逃逸，而游男多處受擦挫傷、左手指疑骨折等傷害，向警方報案。

台中地院依強盜及強制等罪判陳男徒刑6年10月、吳男6年、鄭男1年2月、洪男1年6月。

(中時 )