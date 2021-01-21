氣象局今天表示，台北測站高溫達攝氏29.8度，與1972年的1月23日並列設站以來1月史上第2高溫。氣象局提醒，明天南方雲系影響，宜花東有短暫雨，台南、高雄、屏東也有局部短暫雨。

中央氣象局表示，今天各地晴朗無雲，台北測站出現29.8度高溫，並列台北測站自1949年設站以來1月史上第2高，前一次出現29.8度是在1972年的1月23日；而史上1月最高溫是1964年31.9度。

明天就是大學學測第一天，氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，今天南方雲系北移，水氣逐漸影響台灣，北部陽明山、東半部其實有零星飄雨，但並不明顯；預估明天宜花東可能會有短暫雨；台南、高雄、屏東會有局部短暫雨；北部則是零星短暫雨。

林定宜指出，23日是東北季風影響，北部、東半部較為潮溼，其他地區是多雲到晴，因為是乾冷空氣，24 、25日降雨區域再縮小，僅宜花東、北部山區會有局部短暫雨。

氣溫方面，林定宜，因為23日東北季風才開始影響，降溫幅度並不大，北部高溫仍有21度左右，中南部則是25、26度；低溫平均約14至17度左右。

林定宜表示，24、25日冷空氣影響明顯，大台北地區高溫約18度，其他地區高溫影響不大；低溫方面，大台北約15度、竹苗、中部地區約12、13度左右；預估26 日白天東北季風漸弱，會逐漸回溫。

(中央社)