110新北市全運會預計10月16日登場，新北市體育處長洪玉玲(中)表示，我們會做好全面防疫，也歡迎全國各縣市精英好手到時候齊聚新北市。(黃邱倫攝)

110年新北市全運會預計在10月16日登場，雖然碰到新冠肺炎疫情來襲，但新北市政府依舊是為了辦好這兩年一次的全國運動會花盡心思，不但在新北市各個運動中心加強宣推，而且還客製化全運會LOGO口罩，一上架就立刻獲得好評，不少民眾無不希望人手一個，除了能防疫外，還能達到替全運會宣傳效果。

新北市體育處長洪玉玲受訪時表示，在全球防疫時期，推出全運會專屬口罩，將「隨時上場」的精神標語一起融入設計，繽紛的色彩搶眼充滿活力，在防疫的同時也能強化賽會整體意象。

洪玉玲說，去年底新北歡樂耶誕城期間推出以活動贈品的方式廣受好評，市長侯友宜出席許多公開活動也戴上這全運會專屬口罩成了另類宣傳點，新北市體育處因應民眾超高詢問度，特別將這專屬口罩透過網路平台上架販售，歡迎大家戴上賽事專屬口罩，支持全運會運動精神。

洪玉玲指出，雖然碰到疫情，但全運會準備工作還是要陸續推動，目前40個競賽場館，其中5處場館不在新北市，分別是桃園公西靶場(射擊)、北市大詩欣館(游泳)、台中自由車場、宜蘭冬山河(划船)與高雄現代五項訓練中心，12處正在修繕中，預計6月完工，希望屆時能讓所有選手在最好的場館內盡全力爭取佳績。

洪玉玲表示，將配合萬金石馬拉松、運動博覽會、兒童節、母親節、畢業季、河海音樂季、聖火傳遞等節慶日宣傳全運會。而周邊商品除了口罩外，還將陸續推出文創商品、服飾與背包，將全運會打入市民平常生活，讓新北市民以舉辦全運會為榮。

洪玉玲強調，新北市不但有好的硬體場館設施，更有出色的運動員，比如已取得東京奧運參賽資格的射箭雷千瑩、拳擊林郁婷、體操丁華恬、射擊湯智鈞與林穎欣，期盼這些頂尖優秀選手能在東京奧運殿堂上為國爭光，同時也讓新北市全運會增添榮耀。

(中時 )