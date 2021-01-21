今天傳出一名丹麥籍台塑技師到泰國被檢出新冠肺炎確診，結果是誤傳，事實上為明天中央流行疫情指揮中心才要公布的確診個案874，他是去年12月30日因公來台，居家檢疫期滿後，來台第二十天，自主健康管理期間確診，因其Ct值為30，病毒量很低，顯示為感染已久，指揮中心表示，該個案已經在台灣隔離治療，相關接觸者正在匡列中。

指揮中心發言人莊人祥表示，該個案(案874)為丹麥籍30多歲男性，去(2020)年12月30日來臺洽公，持有搭機前3天內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀。

但在1月14日檢疫期滿後，同日前往國內某公司洽公，因預定出境，於1月20日至醫院自費採檢，因檢出陽性確診(Ct值30)，目前於醫院隔離治療中，研判為境外移入個案。

發言人莊人祥表示，這名丹麥籍技師從瑞典出發，經芬蘭、首爾轉機來台 ，來台第二十天確診，加上病毒量很低，因此研判是在國外就感染，現在處於病毒時陰時陽的階段。

但他居家檢疫期滿後，就外出到公司上班，等於有六天的時間在外趴趴走，是否有漏洞？莊人祥表示，他的病毒量已經很低，且初步了解他都在旅館跟公司為主，相關接觸者已經緊急疫情調查中。

指揮中心重申，個案及疫情等相關防疫資訊，均應由指揮中心統一對外公布，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。

(中時 )